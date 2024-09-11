Омбудсмен внес главе Пензы рекомендации о восстановлении прав многодетных семей, получивших участки для ИЖС в Заре Общество

Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин внес главе Пензы Александру Басенко рекомендации о восстановлении нарушенных прав многодетных семей, получивших земельные участки для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Заря, освоение которых затруднено из-за отсутствия подъездных путей.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Пензенской области

«Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин совершил рабочую поездку в микрорайон Заря с целью мониторинга освоения земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Согласно законодательству, семьям, имеющим трех и более детей, предоставляются бесплатно земельные участки, которые должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой, коммуникациями. [...] Установлено отсутствие подъездных путей к таким участкам. Предусмотренные проектом улично-дорожной сети дороги [...] фактически не сформированы, заращены деревьями и кустарниками, что препятствует проезду грузового и легкового автотранспорта», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой омбудсмена.

В нем добавляется, что, как утверждают владельцы участков, использовать земельные участки по назначению и заниматься строительством невозможно из-за бездорожья.

«Владимиром Фоминым внесены соответствующие рекомендации главе города Пензы о восстановлении нарушенных прав граждан. Решению данной проблемы будет способствовать прежде всего оперативное проведение грейдерных работ по расчистке, устройству временных дорог и подъездных путей, а также принятие мер по определению конкретных сроков реализации соответствующих проектов и программ, в рамках которых будут осуществлены иные необходимые работы по вышеуказанным объектам. Вопрос находится на контроле», — сказано в пресс-релизе.