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В Пензе в рамках второго этапа капремонта ЦПКиО начали укладывать плитку

13:19 | 11.09.2024 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. Подрядная организация, которая выполняет работы в рамках второго этапа капитального ремонта территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе, начала укладывать плитку. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев.

В Пензе в рамках второго этапа капремонта ЦПКиО начали укладывать плитку

Фото: Penza-gorod.ru

«Подрядная организация начала укладывать плитку. На объект выезжаю ежедневно, проверяю ход благоустройства», — сказал он журналистам.

По информации пресс-службы мэрии, второй этап капремонта предусматривает благоустройство территории от нового фонтана в направлении танцплощадки. Проведение работ осложняли технологические нюансы, было выявлено большое количество подземных инженерных сетей.

Проект предполагает установку малых архитектурных форм, обустройство цветников и клумб. На его реализацию выделено более 85 млн. рублей.

Завершить работы планируется к началу ноября.

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