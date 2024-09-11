В Пензе в рамках второго этапа капремонта ЦПКиО начали укладывать плитку
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Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. Подрядная организация, которая выполняет работы в рамках второго этапа капитального ремонта территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе, начала укладывать плитку. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев.
Фото: Penza-gorod.ru
«Подрядная организация начала укладывать плитку. На объект выезжаю ежедневно, проверяю ход благоустройства», — сказал он журналистам.
По информации пресс-службы мэрии, второй этап капремонта предусматривает благоустройство территории от нового фонтана в направлении танцплощадки. Проведение работ осложняли технологические нюансы, было выявлено большое количество подземных инженерных сетей.
Проект предполагает установку малых архитектурных форм, обустройство цветников и клумб. На его реализацию выделено более 85 млн. рублей.
Завершить работы планируется к началу ноября.