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В центре Заречного 13 сентября пройдет «Забег атомных городов»

09:21 | 12.09.2024 | Общество

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Заречный, 12 сентября 2024. PenzaNews. Спортивный праздник «Забег атомных городов» пройдет в центре Заречного Пензенской области в предстоящую пятницу, 13 сентября.

В центре Заречного 13 сентября пройдет «Забег атомных городов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте городской администрации, мероприятие организовано при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках форума «Росатом» — территория здоровья и добра».

Ожидается, что праздник объединит более 500 детей и взрослых.

После торжественного открытия состоится зарядка с чемпионом.

Затем будут организованы забеги вокруг центрального парка культуры и отдыха. Первыми на старт выйдут участники в возрасте 13 лет и старше, после них — дошкольники и школьники в возрасте до 13 лет.

По окончании забега участников планируется угостить кашей и чаем, будет работать полевая кухня.

Предполагается, что движение автотранспорта будет ограничено по маршруту забега с 9.00 до 11.00.

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