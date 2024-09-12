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В «Спутнике» планируется проводить еженедельные парковые забеги

12:00 | 12.09.2024 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2024. PenzaNews. Парковые забеги планируется проводить в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области каждую неделю по субботам.

В «Спутнике» планируется проводить еженедельные парковые забеги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они будут организованы в рамках всероссийского движения парковых забегов S95.

«S95 — платформа, которая собирает данные о зарегистрированных бегунах в самых разных локациях страны и собирает их в один рейтинг. Учитываются только данные тех участников, кто начинает бежать строго в 9.00 и только по субботам. А уровень подготовки самих бегунов при этом значения не имеет», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Спутника».

В нем уточняется, что ближайший забег на дистанцию 5 кг состоится на тропе здоровья в предстоящую субботу, 14 сентября.

«В 8.30 у большой карты на входе в «Парк Спутника» со стороны улицы Радужной разминку для бегунов проведет чемпионка России по легкой атлетике Кристина Пивоварова (Хорошева). Старт [забега] — в 9.00 у пляжа «Города Спутника», — сказано в тексте.

В сообщении указано, что жители микрорайона, которые ценят здоровый образ жизни, могут присоединиться к группе «Доброспутники: ЗаБег» в Telegram.

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