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Вячеслав Космачев принял участие в мотозаезде, приуроченном ко Всероссийскому дню трезвости

13:17 | 12.09.2024 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2024. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев принял участие в мотозаезде, прошедшем в региональном центре по случаю Всероссийского дня трезвости.

Вячеслав Космачев принял участие в мотозаезде, приуроченном ко Всероссийскому дню трезвости

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, глава ведомства на своем мотоцикле в составе колонны из 37 двухколесных транспортных средств проехал от торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» до дома молодежи.

«День борьбы с пьянством, день трезвости — праздник, который начали отмечать еще в 1913 году. Уже тогда общество было обеспокоено тем, что большое количество людей, злоупотребляющих алкоголем, наносят прежде всего урон не только себе, но и обществу. Свое время лучше, безусловно, проводить в кругу родных, близких, друзей. Сегодня в моде — быть трезвым, заниматься спортом и заботиться о своем здоровье», — сказал Вячеслав Космачев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после мотозаезда состоялся кавер-фестиваль, участниками которого стали музыкальные коллективы «Резус-фактор» и «Дофамин».

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