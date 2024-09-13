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В Пензенской области принят закон о запрете склонения к аборту

14:24 | 13.09.2024 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Закон «O запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Пензенской области» принят депутатами регионального парламента в ходе 21-й очередной сессии в пятницу, 13 сентября.

В Пензенской области принят закон о запрете склонения к аборту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Пензенской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Пензенская область в лице органов государственной власти Пензенской области стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности», — говорится в документе.

В нем добавляется, что «склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Пензенской области запрещается».

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — сказано в законе.

В тексте уточняется, что склонением к аборту не является, в частности, информирование медработником беременной женщины о наличии медицинских показаний для искусственного прерывания беременности.

Также депутаты приняли закон, предусматривающий внесение изменений в кодекс Пензенской области об административных правонарушениях.

Согласно этим изменениям, за нарушение запрета склонения беременной женщины к аборту гражданам грозит административный штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Административное правонарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности.

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