В Пензенской области ввели выплаты на детей с целиакией для приобретения безглютеновых продуктов питания Общество

Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Семьи, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет с целиакией, будут получать в Пензенской области ежемесячную выплату на приобретение безглютеновых продуктов питания. Соответствующие изменения внесены в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» в ходе 21-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 13 сентября.

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Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2025 года, правом на ежемесячную выплату не будут обладать лица, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, а также лишенные родительских прав граждане.

Размер и порядок предоставления выплаты определяются правительством Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на обеспечение данной выплаты в бюджете Пензенской области в 2025 году дополнительно потребуется 866,8 тыс. рублей, в 2026 году — 796,3 тыс. рублей, в 2027 году — 822,1 тыс. рублей.