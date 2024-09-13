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В Пензе начали устанавливать укрытия для защиты от атак БПЛА

16:22 | 13.09.2024 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Первое пробное модульное укрытие, которое предназначено для защиты населения в том числе в случае применения беспилотных летательных аппаратов, установлено в Пензе на набережной реки Суры в пятницу, 13 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.

В Пензе начали устанавливать укрытия для защиты от атак БПЛА

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Место установки выбрано неслучайно. Набережная реки Суры — место массового скопления жителей и гостей города. Установка укрытия позволит в случае возникновения угрозы сохранить жизнь и здоровье людей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что модульные укрытия хорошо зарекомендовали себя на территории Белгородской области.

«Всего таких укрытий на территории города будет установлено пять», — уточняется в сообщении.

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