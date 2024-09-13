В Пензе начали устанавливать укрытия для защиты от атак БПЛА Общество

Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Первое пробное модульное укрытие, которое предназначено для защиты населения в том числе в случае применения беспилотных летательных аппаратов, установлено в Пензе на набережной реки Суры в пятницу, 13 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Место установки выбрано неслучайно. Набережная реки Суры — место массового скопления жителей и гостей города. Установка укрытия позволит в случае возникновения угрозы сохранить жизнь и здоровье людей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что модульные укрытия хорошо зарекомендовали себя на территории Белгородской области.

«Всего таких укрытий на территории города будет установлено пять», — уточняется в сообщении.