Реконструкция главного корпуса сердобского дома-интерната для престарелых и инвалидов завершена на 70% Общество

Сердобск, 14 сентября 2024. PenzaNews. Реконструкция главного корпуса сердобского дома-интерната для престарелых и инвалидов завершена на 70%. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«В этом году по нацпроекту «Демография» реконструируем главный корпус сердобского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Объект готов уже на 70%. Строительно-ремонтные работы должны завершиться в ноябре», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 13 сентября.

Глава региона добавил, что в обновленном трехэтажном корпусе будет 70 комфортабельных комнат на одного-двух человек с душевой и санузлом, на каждом этаже — комнаты дневной занятости.

«В двухэтажном специально возведенном пристрое расположится зал для лечебной физкультуры с тренажерами. По проекту предусмотрены просторные коридоры и широкие дверные проемы, появится лифт и пандусы», — уточнил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что требования к обеспечению доступности для людей с инвалидностью обеспечены в полной мере.