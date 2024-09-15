Олег Мельниченко поздравил работников леса с профессиональным праздником Общество

Пенза, 15 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов лесного комплекса с профессиональным праздником.

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«В экономике России лесной комплекс играет значимую роль, вносит весомый вклад в динамичное развитие регионов, в укрепление экологической безопасности. Пензенская область обладает уникальными лесными ресурсами. Важно рационально их использовать, проводить системную работу по охране и восстановлению лесов», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он напомнил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина по нацпроекту «Экология» за последние 5 лет было закуплено 97 спецмашин, что позволило почти полностью обновить автопарк лесничеств региона.

«Только в августе этого года вам передали 11 отечественных автомобилей и два мотоцикла. Этот спецтранспорт необходим для защиты лесных территорий, которые занимают в Сурском крае почти четверть площади», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор выразил уверенность в том, что высокий профессионализм и накопленный опыт позволят работникам лесного хозяйства Пензенской области выйти на новый уровень созидательных свершений.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.