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В фестивале «Вернуть детство» примут участие девять воспитанников спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей

10:02 | 15.09.2024 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2024. PenzaNews. Девять воспитанников спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, представят Пензенскую область на окружном фестивале «Вернуть детство», который пройдет в Уфе с 17 по 21 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В фестивале «Вернуть детство» примут участие девять воспитанников спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фестиваль «Вернуть детство» призван создать условия для развития потенциала воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стимулировать их способности, помочь в профессиональной ориентации и поддержать одаренных ребят», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что программой предусмотрено проведение различных мероприятий, в том числе вокального и танцевального конкурсов, выставки прикладного творчества, спартакиады, а также интеллектуально-развивающей игры.

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