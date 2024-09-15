В фестивале «Вернуть детство» примут участие девять воспитанников спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Общество

Пенза, 15 сентября 2024. PenzaNews. Девять воспитанников спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, представят Пензенскую область на окружном фестивале «Вернуть детство», который пройдет в Уфе с 17 по 21 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«Фестиваль «Вернуть детство» призван создать условия для развития потенциала воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стимулировать их способности, помочь в профессиональной ориентации и поддержать одаренных ребят», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что программой предусмотрено проведение различных мероприятий, в том числе вокального и танцевального конкурсов, выставки прикладного творчества, спартакиады, а также интеллектуально-развивающей игры.