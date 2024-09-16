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Пензастат проведет выборочное обследование на тему использования населением интернета

08:48 | 16.09.2024 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Пензастат проведет выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам использования компьютерной техники и интернета одновременно с выборочным обследованием рабочей силы с 16 по 22 сентября и с 14 по 20 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Пензастат проведет выборочное обследование на тему использования населением интернета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выбор обследуемых домашних хозяйств произведен случайным образом», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в обследовании примут участие домохозяйства Пензы, Заречного, Каменки, Кузнецка, Никольска, Сердобска, а также отдельных населенных пунктов Белинского, Бессоновского, Городищенского, Земетчинского, Кузнецкого, Малосердобинского, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Спасского, Тамалинского и Шемышейского районов.

«В ходе обследования все члены отобранных домашних хозяйств в возрасте от 15 лет и старше будут опрошены профессиональными интервьюерами, работающими по контракту с Пензастатом. В ходе опроса будут использованы анкеты указанных обследований, утвержденные приказами Росстата и введенные в планшетные компьютеры интервьюеров. Жителей области попросят ответить на вопросы о занятости и безработице, а затем — на вопросы об использовании компьютерной техники, информационных технологий, а также сети интернет. Все собранные от населения данные будут обрабатываться строго с учетом требований конфиденциальности и использоваться только для формирования сводной статистической информации», — поясняется в сообщении.

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