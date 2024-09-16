В Шемышейском районе отремонтирована дорога протяженностью 15 км Общество

Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Дорога протяженностью 15 км между селами Каргалейка и Александро-Богдановка в Шемышейском районе Пензенской области отремонтирована в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Площадь укладки асфальтобетонного покрытия составила 93,6 тыс. кв. метров», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что по контракту ремонт, стартовавший в 2023 году, должен был завершиться в 2025-м, однако его удалось выполнить раньше срока.

«В Пензенской области все работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершены. Отремонтировано 100 км асфальтобетонного покрытия», — подчеркивается в сообщении.