14:01:28 Понедельник, 16 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Шемышейском районе отремонтирована дорога протяженностью 15 км

10:00 | 16.09.2024 | Общество

Печать

Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Дорога протяженностью 15 км между селами Каргалейка и Александро-Богдановка в Шемышейском районе Пензенской области отремонтирована в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Шемышейском районе отремонтирована дорога протяженностью 15 км

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Площадь укладки асфальтобетонного покрытия составила 93,6 тыс. кв. метров», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что по контракту ремонт, стартовавший в 2023 году, должен был завершиться в 2025-м, однако его удалось выполнить раньше срока.

«В Пензенской области все работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершены. Отремонтировано 100 км асфальтобетонного покрытия», — подчеркивается в сообщении.

Читайте также
В Пензе вынесен приговор по делу о гибели рабочего на стройке В Башмаковском районе мужчина ударил сожительницу разделочной доской по голове, возбуждено дело
В Пензе полицейские задержали молодую женщину при попытке забрать наркотик из тайника Жительница Пензы по совету незнакомца перевела более 500 тыс. рублей на «безопасный счет»
В Пензе девушка ударила соседку по общежитию разбитой тарелкой, возбуждено уголовное дело Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Генриха Вавилова
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама