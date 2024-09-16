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Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Пензе

12:03 | 16.09.2024 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки, организованной в связи с публикацией в соцсети о нарушении жилищных прав граждан в Пензе.

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно публикации, размещенной в социальной сети, в Пензе продолжает разрушаться дом 1962 года постройки. Местные жители обратились к общественникам, поскольку уполномоченные органы им обещали капитальный ремонт лишь в 2042 году», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

В нем добавляется, что по данному факту в регионе организована проверка.

«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сказано в тексте.

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