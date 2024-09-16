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Отремонтирован участок дороги «Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино»

14:27 | 16.09.2024 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Участок дороги «Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино» протяженностью примерно 3 км отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Отремонтирован участок дороги «Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино»

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Работы начались в мае и проводились между селами Большой Умыс и [...] Русский Камешкир. Общее количество жителей, проживающих вдоль отрезка дороги, порядка 6 тыс. человек. В обоих селах расположены общеобразовательные школы», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в 2024 году по нацпроекту в Пензенской области отремонтировано 100 км асфальтобетонного покрытия, все запланированные работы завершены.

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