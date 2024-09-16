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В Пензе во время учений в колонии отработали действия по освобождению заложников

15:05 | 16.09.2024 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Тактико-строевое занятие со сводным отрядом управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области на тему «Действия сотрудников УФСИН в специальной операции по освобождению заложников, захваченных в учреждениях УИС» прошло с привлечением бойцов Росгвардии на территории исправительной колонии в Пензе.

В Пензе во время учений в колонии отработали действия по освобождению заложников

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, были отработаны действия групп блокирования и ведения переговоров, а также действия по освобождению лиц, захваченных в качестве заложников в медицинской части учреждения и в помещении ПТУ.

В завершение тактико-строевого занятия были отработаны мероприятия по пресечению побега осужденных с использованием легкового автомобиля через КПП по пропуску транспортных средств.

По информации ведомства, такие учения проводятся на регулярной основе.

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