Фонтан в центре Пензы начали готовить к зиме Общество

Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Специалисты МБУ «Пензавтодор» приступили к работам по консервации фонтана на улице Московской в понедельник, 16 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Данные меры необходимы для защиты конструкции от холода и неблагоприятных погодных условий. [...] В настоящее время ведется демонтаж насосов на пешеходной части. Затем сотрудникам учреждения предстоит промыть чашу фонтана, снять пенные форсунки, предназначенные для создания водных потоков. После этого каркас будет обшит деревянным коробом и закрыт укрывным материалом», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что к зиме также будет подготовлена подземная часть фонтанного комплекса.

«Завершить консервацию объекта планируется в течение месяца», — уточняется в сообщении.