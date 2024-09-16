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Фонтан в центре Пензы начали готовить к зиме

17:19 | 16.09.2024 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2024. PenzaNews. Специалисты МБУ «Пензавтодор» приступили к работам по консервации фонтана на улице Московской в понедельник, 16 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фонтан в центре Пензы начали готовить к зиме

Фото: Penza-gorod.ru

«Данные меры необходимы для защиты конструкции от холода и неблагоприятных погодных условий. [...] В настоящее время ведется демонтаж насосов на пешеходной части. Затем сотрудникам учреждения предстоит промыть чашу фонтана, снять пенные форсунки, предназначенные для создания водных потоков. После этого каркас будет обшит деревянным коробом и закрыт укрывным материалом», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что к зиме также будет подготовлена подземная часть фонтанного комплекса.

«Завершить консервацию объекта планируется в течение месяца», — уточняется в сообщении.

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