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Ильяс Карамышев назначен прокурором Башмаковского района

13:31 | 17.09.2024 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2024. PenzaNews. Советник юстиции Ильяс Карамышев назначен на должность прокурора Башмаковского района Пензенской области.

Ильяс Карамышев назначен прокурором Башмаковского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ подписан 13 сентября.

Карамышев Ильяс Рафикович родился в рабочем поселке Пачелма Пензенской области в 1990 году.

В 2012 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

С октября 2012 года по ноябрь 2013 года работал помощником прокурора Пачелмского района.

С ноября 2013 года по ноябрь 2014 года проходил военную службу по призыву.

В декабре 2014 года был назначен на должность заместителя прокурора Башмаковского района.

С октября 2015 года замещал должность прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области.

С сентября 2019 года по сентябрь 2024 года занимал должность прокурора Белинского района.

Женат.

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