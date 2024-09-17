В Пензенском районе открыто реверсивное движение по мосту через реку Ардым Общество

Пенза, 17 сентября 2024. PenzaNews. Движение по мосту через реку Ардым в Пензенском районе Пензенской области, который отремонтирован на сэкономленные при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» средства, открыто в реверсивном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Объект, построенный в 1976 году, расположен на автомобильной дороге «Пенза — Кондоль». При обследовании моста были выявлены многочисленные дефекты его конструкции, что послужило причиной незамедлительного внесения его в ремонтные мероприятия. При проведении работ организовать движение по мостовому сооружению не представлялось возможным по техническим причинам, поэтому был предусмотрен объезд по федеральным трассам Р208, Р158. Теперь жителям Пензенской области не придется совершать объезд закрытого на ремонт моста», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что длина мостового сооружения — 55 метров, ширина проезжей части, состоящей из двух полос движения, — 8 метров, тротуары — каждый по 1,5 метра.