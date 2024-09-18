В Пензе 28 и 29 сентября пройдет ярмарка-презентация продукции местных сельхозтоваропроизводителей Общество

Пенза, 18 сентября 2024. PenzaNews. Ярмарка-презентация продукции местных сельхозтоваропроизводителей пройдет на площадке возле торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в Пензе в выходные, 28 и 29 сентября.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минсельхоза региона, свою продукцию привезут сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства и кооперативы из всех районов Пензенской области.

«Местные товаропроизводители представят молочную продукцию, сыры, полуфабрикаты, хлеб, булочные изделия, кондитерскую продукцию, картофель, овощи, ягоды, фрукты, мед и продукцию отрасли пчеловодства, грибы, сахар, пищевое яйцо. Также товаропроизводители привезут на ярмарку товары для дачных и садовых работ», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что работа ярмарки-презентации будет сопровождаться культурной программой: для пензенцев выступят областные и городские творческие коллективы.