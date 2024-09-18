В Пензенской области 19-20 сентября пройдут учения с имитацией взрывов и стрельбы, будет задействована авиационная техника Общество

Пенза, 18 сентября 2024. PenzaNews. Проведение тактико-специального учения под руководством оперативного штаба в Пензенской области с фактическим задействованием сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, планируется на территории Городищенского района 19 и 20 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«При проведении учения запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также использование авиационной техники, в том числе беспилотных летательных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на территории Городищенского района возможно временное частичное ограничение движения транспортных средств.