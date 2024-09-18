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В Пензенской области 19-20 сентября пройдут учения с имитацией взрывов и стрельбы, будет задействована авиационная техника

18:03 | 18.09.2024 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2024. PenzaNews. Проведение тактико-специального учения под руководством оперативного штаба в Пензенской области с фактическим задействованием сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, планируется на территории Городищенского района 19 и 20 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензенской области 19-20 сентября пройдут учения с имитацией взрывов и стрельбы, будет задействована авиационная техника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При проведении учения запланировано использование средств имитации взрывов и стрельбы, а также использование авиационной техники, в том числе беспилотных летательных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на территории Городищенского района возможно временное частичное ограничение движения транспортных средств.

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