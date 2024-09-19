На новой дороге между улицами Гладкова и Плеханова в Пензе уложен нижний слой асфальта
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Пенза, 19 сентября 2024. PenzaNews. Нижний слой асфальта уложен на новой дороге, соединяющей улицы Гладкова и Плеханова в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев.
Фото: Penza-gorod.ru
«На объекте переустроены теплотрасса и сети газоснабжения, готова дождевая канализация, уложен нижний слой асфальта, установлены опоры освещения», — сказал он в ходе выездного совещания в минувшую среду, 18 сентября.
По словам Ярослава Щигорева, в настоящее время завершаются мероприятия по переносу линий электроснабжения.
«Для пешеходов движение уже возможно, для автовладельцев его планируем открыть в октябре», — цитирует заместителя главы администрации Пензы пресс-служба мэрии.