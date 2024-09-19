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Планируется провести историко-культурную экспертизу дома №12 на улице Гладкова в Пензе

10:02 | 19.09.2024 | Общество

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Пенза, 19 сентября 2024. PenzaNews. Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области планирует инициировать историко-культурную экспертизу дома №12 на улице Гладкова в Пензе. Об этом сообщил глава ведомства Александр Понякин.

Планируется провести историко-культурную экспертизу дома №12 на улице Гладкова в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство планирует инициировать историко-культурную экспертизу этого дома. Необходимо понимать, является ли здание объектом культурного наследия», — сказал он в ходе состоявшегося в минувшую среду, 18 сентября, выездного совещания, на котором был поднят вопрос о неприглядном внешнем виде фасада указанного дома.

По словам Александра Понякина, положительным примером ответственного отношения к содержанию имущества можно считать работу по реставрации, которую проводит собственник объекта культурного наследия на улице Гладкова, 10.

В свою очередь глава Пензы Алксандр Басенко заявил, что администрация города готова оказать всестороннее содействие министерству, чтобы у дома №12 на улице Гладкова также появился соответствующий статус, в этом случае владельцы будут обязаны восстановить исторический облик объекта.

Кроме того, администрации Ленинского района дано поручение провести работу с собственником здания №10А на улице Гладкова по вопросу облагораживания фасада со стороны новой дороги.

«На участке между улицами Гладкова и Плеханова муниципалитетом была выполнена большая работа. Чтобы территория стала доступна горожанам, убрали и уложили в лотки под землей газовые и тепловые сети, построили дорогу, замостили тротуары, установили лавочки, урны, проведем озеленение. Хотелось бы, чтобы собственники указанных домов проявили сознательность и гражданскую позицию, привели в порядок свои объекты. Тогда внешний вид новой зоны рекреации в полной мере будет радовать пензенцев и гостей города», — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.

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