В Земетчино завершен ремонт автостанции Общество

Пенза, 19 сентября 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт автостанции в рабочем поселке Земетчино Пензенской области выполнен в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости, который предполагает создание комфортной среды для проживания, в том числе развитие сети общественного транспорта и необходимой инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.

Фото: Ui.pnzreg.ru

«Это здание советской постройки, в котором не производились ремонтные работы с самого момента строительства», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на капитальный ремонт было потрачено около 12 млн. рублей.

«Были заменены полы, стены, оборудован потолок из современных материалов, проведены работы по обшивке фасада. Заменили двери и окна, провели косметический ремонт кассовой зоны и зоны ожидания пассажиров, а также оборудовали санитарную комнату и комнату отдыха водителей. [...] Вокзальный комплекс оборудован пандусом. В ориентации слабовидящих людей помогают специальные информационные указатели», — сказано в сообщении.

Из него следует, что автостанция в Земетчино является главным транспортно-пересадочным узлом района, с нее осуществляется отправление восьми муниципальных маршрутов регулярных перевозок и двух межмуниципальных маршрутов до Пензы.

«Также с земетчинской автостанции ежедневно осуществляется отправление межрегионального маршрута регулярных перевозок до Москвы», — добавляется в тексте.

В нем указано, что в 2023 году на автостанции было реализовано 19 тыс. 998 билетов, с начала 2024-го — более 15 тыс.