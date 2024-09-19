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В Пензе до 21 сентября изменена схема движения общественного транспорта по маршрутам №33, 39 и 17

17:18 | 19.09.2024 | Общество

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Пенза, 19 сентября 2024. PenzaNews. Схема движения общественного транспорта по маршрутам №33, 39 и 17 изменена в Пензе до 8.00 субботы, 21 сентября, в связи с ограничением проезда по улице Максима Горького из-за ремонта теплотрассы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Пензе до 21 сентября изменена схема движения общественного транспорта по маршрутам №33, 39 и 17. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», до 8.00 21 сентября автобусы малого класса вместимости №33 и №39 с улицы Кирова будут следовать по улицам Бакунина, Володарского, Пушкина и далее по маршруту», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что маршрутки №17 с улицы Кирова поедут по улицам Бакунина, Володарского, Суворова, а затем вернутся к обычной схеме движения.

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