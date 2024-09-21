Торжественное открытие скейт-парка в Заречном состоится 24 сентября Общество

Заречный, 21 сентября 2024. PenzaNews. Торжественное открытие скейт-парка, построенного на территории центрального парка культуры и отдыха «Заречье» в городе Заречном Пензенской области и получившего название «Атом», состоится в предстоящий вторник, 24 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Техническое открытие спортивной площадки состоялось в начале сентября — на месяц раньше срока, что стало приятным сюрпризом для десятков любителей скейтов и самокатов. В день официального открытия их ждет еще один подарок: фестиваль экстремальных видов спорта. Это будут соревнования в дисциплинах «Фристайл BMX» и «Трюковой самокат», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в программу мероприятия также включены мастер-класс от чемпиона России по трюковому самокату Станислава Басанского и показательные выступления на скейтбордах от победителей пензенских соревнований.