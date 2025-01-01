Контролировать работу по восстановлению дорог в Пензе будет специально созданная рабочая группа Общество

Пенза, 21 сентября 2024. PenzaNews. Специально созданная рабочая группа будет контролировать работу по восстановлению дорог в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя итоги состоявшегося накануне заседания регионального правительства.

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«Капитальный ремонт дорог в областном центре проводим ежегодно. Однако на некоторых участках не удается надолго сохранить качество покрытия. Ресурсоснабжающие организации после вскрышных работ не восстанавливают дороги должным образом. Считаю, ситуацию надо исправлять штрафами. На заседании правительства попросил содействия в этом вопросе областной прокуратуры. Неудовлетворительно работу ведет «Горводоканал», где уже не первый раз за короткое время сменился руководитель. Новый, Герасим Борисович Родин, пообещал изменить подход в работе. Будем надеяться», — написал глава региона.

«Отныне контролировать работу по восстановлению дорожного покрытия в Пензе будет созданная по моей инициативе рабочая группа. В нее вошли представители областного Минстроя, администрации Пензы и руководители ресурсоснабжающих организаций. Возглавить группу поручил министру Александру Георгиевичу Гришаеву», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, он также указал на необходимость расширить улицу Новоселов — подъезд к Заре.

«Микрорайон активно развивается, ему необходима качественная четырехполосная дорога. Проектно-сметная документация готова, задачу должны начать решать в 2025 году», — подчеркнул губернатор.