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В Кузнецке благоустроен сквер на пересечении улиц Кирова и Стекловской

09:15 | 22.09.2024 | Общество

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Кузнецк, 22 сентября 2024. PenzaNews. Официальное мероприятие, посвященное завершению работ по благоустройству сквера на пересечении улиц Кирова и Стекловской в Кузнецке Пензенской области, состоялось в рамках торжеств по случаю Дня города в минувшую субботу, 21 сентября.

В Кузнецке благоустроен сквер на пересечении улиц Кирова и Стекловской

Фото: Gorodkuzneck.ru

Украшением обновленной территории стала фигура коня.

«Образ коня всегда связан с подковой, а подкова по старому поверью — это символ счастья. Надеюсь, что этот сквер будет символизировать счастье, люди будут приходить сюда в значимые для себя дни. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в городе появился еще один объект благоустройства при участии меценатов. Совместно с бизнесом мы также обновили стелу на въезде в город», — сказал глава Кузнецка Сергей Златогорский, обращаясь к участникам церемонии.

В продолжение мероприятия индивидуальному предпринимателю Александру Безрукову, благодаря которому в сквере установлен арт-объект, был вручен знак признательности «За личный вклад в благоустройство города Кузнецка».

Почетными грамотами за образцовое содержание прилегающих территорий были награждены индивидуальные предприниматели Ирина Жеглова, Виктор Чадин, Лариса Вилкова, Наиля Юмаева, Эльмира Дебердеева и генеральный директор АО «Визит» Андрей Левцов, за сохранение исторического облика домов по улице Ленина — Юсеф Алтынбаев, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.

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