Суд удовлетворил иск прокуратуры об изменении формулировки основания увольнения главы администрации Мокшана Общество

Мокшан, 22 сентября 2024. PenzaNews. Мокшанский районный суд Пензенской области удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным решения комитета местного самоуправления Мокшана от 10 января 2024 года о досрочном прекращении полномочий главы администрации рабочего поселка Анатолия Адаева в части увольнения с муниципальной службы по инициативе служащего, а также об изменении основания и формулировки увольнения на ч. 2 ст. 27.1 федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» — «в связи с утратой доверия».

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Решение по данному гражданскому делу вынесено 19 сентября.

«Прокуратура Мокшанского района Пензенской области в декабре 2023 года в ходе проверки исполнения работниками администрации рабочего поселка Мокшан законодательства о противодействии коррупции выявила факты сокрытия главой поселковой администрации от декларирования доходов, имущества и обязательств финансового характера при представлении соответствующих справок на себя и свою супругу за 2019–2022 годы. Прокурор района внес в комитет местного самоуправления рабочего поселка Мокшан представление, в котором поставил вопрос об увольнении муниципального чиновника в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию интересов Мокшана начала проверку в отношении главы администрации, однако 10 января 2024 года его полномочия были прекращены досрочно в связи с увольнением по собственному желанию, поэтому комиссия не смогла завершить проверку.

«Прокурор района принял решение об осуществлении в отношении бывшего главы администрации рабочего поселка Мокшан проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 13.5 закона «О противодействии коррупции». Бывшему муниципальному чиновнику было направлено соответствующее уведомление, разъяснены его права. В ходе прокурорской проверки ранее выявленные нарушения нашли свое подтверждение: муниципальный чиновник не указал в справках о доходах на себя и супругу две квартиры в Пензе, два ипотечных кредита, доходы от продажи еще двух квартир, 12 банковских счетов, на которые поступили денежные средства в суммах, превышающих совокупный доход его семьи за отчетный период и предшествующие два года», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что выявленные факты и послужили основанием для обращения прокуратуры в суд.

«Прокурор также просил суд обязать комитет местного самоуправления рабочего поселка Мокшан направить сведения о применении к бывшему главе администрации дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на 5 лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр», — указано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что решение суда, которым требования прокурора удовлетворены в полном объеме, не вступило в законную силу.

«В настоящее время на рассмотрении суда находится уголовное дело по обвинению вывшего муниципального чиновника в совершении мошенничества, а также гражданское дело по иску прокурора района о взыскании с бывшего муниципального служащего и его супруги поступивших на их счета денежных средств, законность получения которых не подтверждена», — добавляется в сообщении.