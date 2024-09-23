В Пензенской области перед началом отопительного сезона проверили объекты газового комплекса Общество

Пенза, 23 сентября 2024. PenzaNews. Специалисты провели проверку объектов газового комплекса региона перед началом отопительного сезона. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Перед началом нового отопительного сезона состоялась проверка объектов газового комплекса. Специалисты компании «Газпром газораспределение Пенза» полностью выполнили запланированный объем профилактических работ. На герметичность с помощью приборов обследовано более 1,5 тыс. км газопроводов. Проведена реконструкция порядка 5 км сетей, а также техническое перевооружение, капитальный и текущий ремонты множества объектов. К осенне-зимнему периоду подготовлено 300 единиц спецтранспорта и техники», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 22 сентября.

Он отметил, что в холодное время года газовое оборудование и распределительные сети работают с максимальной нагрузкой.

«Поэтому крайне важно проверить систему на работоспособность, чтобы обеспечить бесперебойную подачу ресурса жителям нашего региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.