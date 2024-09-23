03:44:23 Вторник, 24 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области перед началом отопительного сезона проверили объекты газового комплекса

10:00 | 23.09.2024 | Общество

Печать

Пенза, 23 сентября 2024. PenzaNews. Специалисты провели проверку объектов газового комплекса региона перед началом отопительного сезона. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В Пензенской области перед началом отопительного сезона проверили объекты газового комплекса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Перед началом нового отопительного сезона состоялась проверка объектов газового комплекса. Специалисты компании «Газпром газораспределение Пенза» полностью выполнили запланированный объем профилактических работ. На герметичность с помощью приборов обследовано более 1,5 тыс. км газопроводов. Проведена реконструкция порядка 5 км сетей, а также техническое перевооружение, капитальный и текущий ремонты множества объектов. К осенне-зимнему периоду подготовлено 300 единиц спецтранспорта и техники», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 22 сентября.

Он отметил, что в холодное время года газовое оборудование и распределительные сети работают с максимальной нагрузкой.

«Поэтому крайне важно проверить систему на работоспособность, чтобы обеспечить бесперебойную подачу ресурса жителям нашего региона», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
В Лопатинском районе ликвидирован лесной пожар В Белинском районе отремонтирован участок дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка»
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина четырех банок кофе и шампуня Сотрудники полиции задержали жителя Бессоновки, который пытался продать винтовку
«Ростелеком» обеспечил ЖК «Март» в Пензе умными домофонами и системой управления доступом Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина нескольких упаковок кофе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама