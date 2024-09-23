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В Белинском районе отремонтирован участок дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка»

15:38 | 23.09.2024 | Общество

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Пенза, 23 сентября 2024. PenzaNews. Работы по ремонту участка автомобильной дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка» в Белинском районе Пензенской области завершены.

В Белинском районе отремонтирован участок дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка»

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона, протяженность отремонтированного участка составляет около 12 км.

«Ранее на состояние данного участка автомобильной дороги жаловались местные жители, поэтому он был включен в план ремонтных мероприятий. Уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, устранена пучинистость, отремонтированы заездные карманы и остановочные павильоны», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также был проведен ремонт водопропускных труб, установлены новые знаки и нанесена дорожная разметка.

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