В Белинском районе отремонтирован участок дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка»
Печать
Пенза, 23 сентября 2024. PenzaNews. Работы по ремонту участка автомобильной дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка» в Белинском районе Пензенской области завершены.
Фото: Minstroy.pnzreg.ru
Как следует из сообщения, размещенного на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона, протяженность отремонтированного участка составляет около 12 км.
«Ранее на состояние данного участка автомобильной дороги жаловались местные жители, поэтому он был включен в план ремонтных мероприятий. Уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, устранена пучинистость, отремонтированы заездные карманы и остановочные павильоны», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что также был проведен ремонт водопропускных труб, установлены новые знаки и нанесена дорожная разметка.