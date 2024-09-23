В Пензенской области ожидаются заморозки Общество

Пенза, 23 сентября 2024. PenzaNews. Заморозки от -1ºС до -4ºС ожидаются в Пензенской области ночью и утром во вторник, 24 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 24 сентября 2024 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности: ночью и утром местами по Пензенской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-4°С», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений: их необходимо защитить, укрыв полимерной пленкой или нетканым материалом.

Кроме того, в сообщении отмечается, что заморозки могут спровоцировать рост числа ДТП, автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период.

«Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — добавляется в тексте.