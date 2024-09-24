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В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения

12:13 | 24.09.2024 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на территории Городищенского района.

В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, проникшая в регион условная диверсионно-разведывательная группа совершила террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств и отравляющих веществ, напала на сотрудников правоохранительных органов и захватила заложников.

С целью обезвреживания «диверсантов», обеспечения безопасности жителей региона и минимизации последствий теракта был реализован комплекс антитеррористических мер.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по оцеплению территории совершения теракта и блокированию членов условной диверсионной группы в здании, их нейтрализации и освобождению «заложников».

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.

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