Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Пензенского района Общество

Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков провел выездной личный прием жителей Пензенского района во вторник, 24 сентября.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявителей интересовали социальные вопросы, касающиеся благоустройства территории, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и отсутствия уличного освещения, подготовки к отопительному сезону, организации водоснабжения в селе Богословка, предоставления благоустроенного жилого помещения инвалиду. Граждане также сообщали о фактах необеспечения их лекарственными средствами, бездействия правоохранительных органов при проведении проверок. К руководителю надзорного ведомства обратился также директор сельскохозяйственного предприятия, который выразил несогласие с отказом органа местного самоуправления в предоставлении ему в аренду земельного участка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что все заявители получили разъяснения и ответы от главы регионального надзорного ведомства непосредственно во время приема.

«По поступившим обращениям Дмитрий Горшков поручил прокурору района тщательно проверить доводы и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан», — сказала собеседница агентства.