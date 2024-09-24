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Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Пензенского района

17:37 | 24.09.2024 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2024. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков провел выездной личный прием жителей Пензенского района во вторник, 24 сентября.

Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Пензенского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявителей интересовали социальные вопросы, касающиеся благоустройства территории, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и отсутствия уличного освещения, подготовки к отопительному сезону, организации водоснабжения в селе Богословка, предоставления благоустроенного жилого помещения инвалиду. Граждане также сообщали о фактах необеспечения их лекарственными средствами, бездействия правоохранительных органов при проведении проверок. К руководителю надзорного ведомства обратился также директор сельскохозяйственного предприятия, который выразил несогласие с отказом органа местного самоуправления в предоставлении ему в аренду земельного участка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что все заявители получили разъяснения и ответы от главы регионального надзорного ведомства непосредственно во время приема.

«По поступившим обращениям Дмитрий Горшков поручил прокурору района тщательно проверить доводы и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан», — сказала собеседница агентства.

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