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Олег Мельниченко потребовал, чтобы санаторий «Тарханы» и пансионат «Приморский» стали государственными бюджетными учреждениями

09:15 | 25.09.2024 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал, чтобы санаторий «Тарханы» в Пятигорске и пансионат «Приморский» в Кабардинке стали государственными бюджетными учреждениями.

Олег Мельниченко потребовал, чтобы санаторий «Тарханы» и пансионат «Приморский» стали государственными бюджетными учреждениями

Фото: Pnzreg.ru

«Представьте мне дорожную карту, как две наших жемчужины — санаторий «Тарханы» и пансионат «Приморский» — наконец-то сменят форму собственности и превратятся в государственные бюджетные учреждения. Чтобы ни у кого не тянулись руки эти учреждения приватизировать, продать, обанкротить», — сказал глава региона в ходе заседания областного правительства, состоявшегося в минувший вторник, 24 сентября.

Он отметил, что «100% акций и по «Тарханам» находятся в собственности Пензенской области».

«Министру здравоохранения региона Вячеславу Владимировичу Космачеву надо подключиться, чтобы медицинские лицензии сохранились», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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