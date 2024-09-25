Реконструкция дороги в районе улицы Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе начнется в 2024 году Общество

Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Реализация масштабного проекта по реконструкции автомобильной дороги в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка в Пензе с переустройством путепровода через железную дорогу будет начата в 2024 году. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

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«Все необходимые документы согласовываются с представителями железной дороги», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в региональном правительстве.

Глава ведомства пояснил, что путепровод после реконструкции будет соответствовать нормативам по высоте, движение будет осуществляться по четырем полосам, что даст возможность жителям микрорайона ГПЗ-24 беспрепятственно проезжать в сторону центра Пензы и обратно.

«Реконструкция позволит увеличить пропускную способность искусственного сооружения», — подчеркнул Александр Гришаев.

По его словам, общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд. рублей.

«Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2027 год», — цитирует министра пресс-служба правительства Пензенской области.