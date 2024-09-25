Губернатор поручил руководству Пензы строже контролировать работу по очистке областного центра Общество

Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поручил руководству Пензы строже контролировать работу по очистке областного центра.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня поручил руководству Пензы строже контролировать работу по очистке областного центра. Потребовал с завтрашнего дня и до 1 ноября ежедневно организовать в 5 утра объезд территорий вместе с представителями коммунальных служб. Нужно навести порядок на городских улицах, уделив особое внимание окраинам. Мусор не должен оказаться под снегом!» — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 25 сентября.

Он добавил, что необходимо активнее вести уборку опавшей листвы, а также контролировать ход ремонта городских дорог.

«В Пензенской области идет осенний месячник по благоустройству. Поэтому поручение мое касается не только областного центра, но и всех муниципальных образований», — подчеркнул Олег Мельниченко.