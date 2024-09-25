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Губернатор поручил руководству Пензы строже контролировать работу по очистке областного центра

17:02 | 25.09.2024 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поручил руководству Пензы строже контролировать работу по очистке областного центра.

Губернатор поручил руководству Пензы строже контролировать работу по очистке областного центра

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня поручил руководству Пензы строже контролировать работу по очистке областного центра. Потребовал с завтрашнего дня и до 1 ноября ежедневно организовать в 5 утра объезд территорий вместе с представителями коммунальных служб. Нужно навести порядок на городских улицах, уделив особое внимание окраинам. Мусор не должен оказаться под снегом!» — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 25 сентября.

Он добавил, что необходимо активнее вести уборку опавшей листвы, а также контролировать ход ремонта городских дорог.

«В Пензенской области идет осенний месячник по благоустройству. Поэтому поручение мое касается не только областного центра, но и всех муниципальных образований», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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