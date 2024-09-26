В Пензенской области прокуратура помогла женщине с онкологией добиться возмещения расходов на лекарства Общество

Пенза, 26 сентября 2024. PenzaNews. Прокуратура помогла 75-летней жительнице города Каменки Пензенской области через суд добиться возмещения расходов на приобретение жизненно необходимых лекарств.

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«75-летняя жительница Каменки, являющаяся инвалидом II группы по онкологическому заболеванию, с января 2022 года на собственные средства покупала рекомендованные ей ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» лекарственные препараты, предоставление которых должно осуществляться по дополнительному льготному обеспечению. В ГБУЗ «Каменская ЦРБ» ей назначено лечение, однако льготный рецепт на необходимые лекарственные препараты выписан не был. Пациентка была вынуждена потратить на приобретение жизненно необходимых лекарств почти 59 тыс. рублей, что подтверждается товарными чеками», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокурор обратился в суд с иском к каменской ЦРБ о взыскании в пользу пациентки потраченных на лекарства денежных средств.

«Каменский городской суд иск прокурора в интересах инвалида удовлетворил. Денежные средства пациентке компенсированы ответчиком в полном объеме. В настоящее время женщина полностью обеспечена бесплатными лекарственными средствами». — сказано в пресс-релизе.