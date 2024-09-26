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В Пензенской области 27 сентября пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»

17:45 | 26.09.2024 | Общество

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Пенза, 26 сентября 2024. PenzaNews. Оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» пройдут на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 27 сентября.

В Пензенской области 27 сентября пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного в группе управления Госавтоинспекции УМВД России по региону в соцсети «ВКонтакте», в рамках мероприятий внимание инспекторов будет направлено на пресечение нарушений ПДД как пешеходами, так и водителями при проезде пешеходных переходов.

Нарушение пешеходом правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей.

Водителям за непредоставление преимущества в движении пешеходам грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

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