Денис Соболев поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники дошкольного образования! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы раскрываете таланты ребят, побуждаете их к любознательности, учите добру и справедливости, прививаете стремление к трудолюбию и самостоятельности. Своим воспитанникам вы дарите внимание, любовь, тепло и нежность. К каждому из них вы стремитесь найти подход и подобрать ключик к сердцу», — отметил Денис Соболев.

«С уверенностью могу сказать, что в дошкольных учреждениях нашего города работают бесконечно преданные делу люди, профессионалы с большой буквы. И я выражаю вам слова признательности за ваш нелегкий, но столь нужный каждому труд! Спасибо вам за воспитание наших детей, чуткость и неравнодушие!» — добавил спикер гордумы.

Денис Соболев пожелал работникам дошкольного образования крепкого здоровья, большого счастья, успехов на профессиональном поприще, а также мира, добра и благополучия.