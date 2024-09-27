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Денис Соболев поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником

09:15 | 27.09.2024 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники дошкольного образования! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы раскрываете таланты ребят, побуждаете их к любознательности, учите добру и справедливости, прививаете стремление к трудолюбию и самостоятельности. Своим воспитанникам вы дарите внимание, любовь, тепло и нежность. К каждому из них вы стремитесь найти подход и подобрать ключик к сердцу», — отметил Денис Соболев.

«С уверенностью могу сказать, что в дошкольных учреждениях нашего города работают бесконечно преданные делу люди, профессионалы с большой буквы. И я выражаю вам слова признательности за ваш нелегкий, но столь нужный каждому труд! Спасибо вам за воспитание наших детей, чуткость и неравнодушие!» — добавил спикер гордумы.

Денис Соболев пожелал работникам дошкольного образования крепкого здоровья, большого счастья, успехов на профессиональном поприще, а также мира, добра и благополучия.

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