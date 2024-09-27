Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Сердобск Общество

Пенза, 27 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Сердобск в минувший четверг, 26 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Радует, что райцентр продолжает преображаться. Общими усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, частного бизнеса и областной федерации профсоюзов возрожден к жизни детский санаторий «Полесье». Сделали капитальный ремонт, закупили оборудование. Летом здесь провели три смены, отдохнули 250 детей. Будем развивать санаторий дальше, есть предложение от инвесторов сделать в «Полесье» спортивную лечебную базу», — написал он.

Олег Мельниченко добавил, что также осмотрел парк «Березовая роща».

«С проектом его благоустройства Сердобск в 2022 году выиграл всероссийский конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. После того, как проект воплотили в жизнь, число посетителей парка выросло почти в полтора раза. До начала ноября планируется также завершить благоустройство сквера «Ясенки», — отметил губернатор.

По его словам, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность», где продолжается ремонт, выполнена примерно половина от запланированного объема работ.

«Создаем условия для того, чтобы сердобчане активно включались в занятия спортом», — написал глава региона.

Олег Мельниченко подчеркнул, что у Сердобска открываются новые перспективы для развития.

«Здесь появляются новые производства, создаются рабочие места, меняется к лучшему городская среда», — уточнил он.

«Будем продолжать эту работу дальше», — резюмировал губернатор.