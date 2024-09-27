Олег Мельниченко поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

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«Сегодня свой праздник отмечают работники дошкольного образования. Именно они делают все, чтобы с самых юных лет наши дети росли здоровыми, счастливыми и уверенными в себе», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 27 сентября.

Он подчеркнул, что в Пензенской области работают настоящие специалисты.

«В прошлом году Екатерина Вдовина стала победительницей городского конкурса «Воспитатель года – 2023», а в 2024-м — лауреатом III межрегиональной премии «Время героев». Она считает, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход и что хорошим воспитателем невозможно стать без искренней любви к детям», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам дошкольного образования счастья, здоровья и новых успехов в их деятельности.