Олег Мельниченко поздравил пензенских машиностроителей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 29 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса региона с профессиональным праздником.

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«Уважаемые труженики и ветераны машиностроительного комплекса Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Машиностроение по праву служит надежным фундаментом региональной экономики, помогает создавать оборонную мощь страны, успешно замещает поставки импортной продукции и продолжает наращивать экспорт. Сегодня по темпам роста промышленного производства наш регион входит в число лидеров Приволжского федерального округа, во многом это ваша заслуга. Высокотехнологичное оборудование, станки, электронные платы, бытовая техника, комплектующие для нефтегазовой отрасли, железнодорожного и автомобильного транспорта — все, что выпускается на пензенской земле, соответствует мировым стандартам и востребовано не только на российском, но и на зарубежных рынках», — отметил глава региона.

По его словам, созданный в Пензенской области первый в стране станкостроительный кластер уже доказал эффективность по развитию кооперации: станкостроители демонстрируют системный подход к формированию конкурентоспособной отрасли, обеспечению технологической безопасности производства, занятости населения.

«Убежден, что труд машиностроителей напрямую способствует повышению качества жизни населения и позволяет добиваться все новых свершений во благо пензенцев», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал машиностроителям крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.