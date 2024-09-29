Умер Евгений Мануйлов Общество

Пенза, 29 сентября 2024. PenzaNews. Пензенский издатель Евгений Мануйлов скончался в Израиле в минувшую субботу, 28 сентября. Об этом сообщил его брат, главный редактор газеты «Улица Московская» Валентин Мануйлов.

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«28 сентября в Израиле, в городе Ришон-ле-Цион, в результате острой сердечной недостаточности, находясь дома, скоропостижно скончался мой младший любимый брат Евгений Мануйлов», — говорится в некрологе, размещенном на сайте издания.

«Он уехал в Израиль в надежде начать там новую жизнь. Для многих он был примером. И для меня тоже. Нам будет его недоставать», — добавляется в тексте.

Место и время церемонии прощания с Евгением Мануйловым станут известны позднее.

Мануйлов Евгений Игоревич родился в Пензе 25 июня 1968 года.

В 1985 году окончил среднюю школу №11.

В том же году поступил в Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на факультет русского языка и литературы.

В 1986–1988 годах проходил службу в армии.

С 1990 года работал в сфере журналистики: корреспондентом газет «За отличие в труде» и «Поволжье».

Через год стал одним из соучредителей и генеральным директором «Пензенской биржевой газеты».

В 1993–1997 годах издавал газету «Капиталъ». В 1995-м впервые в Пензе осуществил выпуск ее англоязычной версии для последующей рассылки в торговые представительства иностранных фирм в России и зарубежные торгово-промышленные палаты.

В 1997–1998 годах — корреспондент газеты «Наша Пенза», редактор газеты «Педагог» (ПГПУ имени В.Г. Белинского).

В 1998–1999 годах — пресс-секретарь губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, руководитель пресс-центра правительства региона.

В дальнейшем работал в газетах «Молодой ленинец», «Жизнь», журнале «Ваша ставка».

С 2003 года — совладелец рекламно-информационной компании «Белый слон».

В 2007 году окончил институт государственной службы и управления ПГУ.

В том же году вместе с командой создал портал объявлений Bazarpnz.ru.

В 2007–2017 годах издавал «Пензенский бизнес-журнал».

В 2018 году учредил деловой журнал «Секреты бизнеса».

Скончался в городе Ришон-ле-Цион (Израиль) 28 сентября 2024 года.