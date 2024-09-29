14:57:16 Воскресенье, 29 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Умер Евгений Мануйлов

09:27 | 29.09.2024 | Общество

Печать

Пенза, 29 сентября 2024. PenzaNews. Пензенский издатель Евгений Мануйлов скончался в Израиле в минувшую субботу, 28 сентября. Об этом сообщил его брат, главный редактор газеты «Улица Московская» Валентин Мануйлов.

Умер Евгений Мануйлов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«28 сентября в Израиле, в городе Ришон-ле-Цион, в результате острой сердечной недостаточности, находясь дома, скоропостижно скончался мой младший любимый брат Евгений Мануйлов», — говорится в некрологе, размещенном на сайте издания.

«Он уехал в Израиль в надежде начать там новую жизнь. Для многих он был примером. И для меня тоже. Нам будет его недоставать», — добавляется в тексте.

Место и время церемонии прощания с Евгением Мануйловым станут известны позднее.

Мануйлов Евгений Игоревич родился в Пензе 25 июня 1968 года.

В 1985 году окончил среднюю школу №11.

В том же году поступил в Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на факультет русского языка и литературы.

В 1986–1988 годах проходил службу в армии.

С 1990 года работал в сфере журналистики: корреспондентом газет «За отличие в труде» и «Поволжье».

Через год стал одним из соучредителей и генеральным директором «Пензенской биржевой газеты».

В 1993–1997 годах издавал газету «Капиталъ». В 1995-м впервые в Пензе осуществил выпуск ее англоязычной версии для последующей рассылки в торговые представительства иностранных фирм в России и зарубежные торгово-промышленные палаты.

В 1997–1998 годах — корреспондент газеты «Наша Пенза», редактор газеты «Педагог» (ПГПУ имени В.Г. Белинского).

В 1998–1999 годах — пресс-секретарь губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, руководитель пресс-центра правительства региона.

В дальнейшем работал в газетах «Молодой ленинец», «Жизнь», журнале «Ваша ставка».

С 2003 года — совладелец рекламно-информационной компании «Белый слон».

В 2007 году окончил институт государственной службы и управления ПГУ.

В том же году вместе с командой создал портал объявлений Bazarpnz.ru.

В 2007–2017 годах издавал «Пензенский бизнес-журнал».

В 2018 году учредил деловой журнал «Секреты бизнеса».

Скончался в городе Ришон-ле-Цион (Израиль) 28 сентября 2024 года.

Читайте также
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Наталья Шалдаева назначена исполняющей полномочия главы Бессоновского района
Олег Мельниченко потребовал активизировать работу по уборке территорий в районах В Пензенской области приступили к уборке кукурузы на зерно
В Бековском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама