Денис Соболев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 29 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Машиностроение занимает лидирующие позиции в экономике страны и нашего города. Высокое качество и конкурентоспособность продукции предприятий Сурского края известны далеко за пределами области и даже нашей страны», — отметил спикер гордумы.

Денис Соболев поблагодарил машиностроителей за труд, верность профессии, ответственный подход к делу и вклад в развитие региона.

«Убежден, что, используя наработанный годами научный и технический потенциал, опираясь на опыт своих предшественников, вы и впредь будете успешно осваивать новые технологии, двигаясь уверенно вперед, внедряя в производство современные разработки и осваивая новые рынки сбыта», — подчеркнул он.

«От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, мира, добра, достойной заработной платы, успехов во благо процветания Пензы, Сурского края и России!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба пензенской гордумы.