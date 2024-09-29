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Денис Соболев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

10:31 | 29.09.2024 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Машиностроение занимает лидирующие позиции в экономике страны и нашего города. Высокое качество и конкурентоспособность продукции предприятий Сурского края известны далеко за пределами области и даже нашей страны», — отметил спикер гордумы.

Денис Соболев поблагодарил машиностроителей за труд, верность профессии, ответственный подход к делу и вклад в развитие региона.

«Убежден, что, используя наработанный годами научный и технический потенциал, опираясь на опыт своих предшественников, вы и впредь будете успешно осваивать новые технологии, двигаясь уверенно вперед, внедряя в производство современные разработки и осваивая новые рынки сбыта», — подчеркнул он.

«От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, мира, добра, достойной заработной платы, успехов во благо процветания Пензы, Сурского края и России!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба пензенской гордумы.

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