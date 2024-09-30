Офицер пензенского СОБРа успешно прошел испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Общество

Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. Боец специального отряда быстрого реагирования «Агат» управления Росгвардии по Пензенской области успешно прошел квалификационные испытания на право ношения знака отличия 1-й степени полицейского спецназа СОБР и ОМОН войск национальной гвардии, с которыми из 92 претендентов со всей страны справились пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что испытания проходили в три этапа в учебных центрах Центрального, Сибирского, Приволжского и Северо-Кавказского округов Росгвардии.

Сначала проверялось состояние здоровья кандидатов, а после они сдавали тесты по тактико-специальной, правовой, политической, огневой, топографической и физической подготовке.

В финальном этапе претенденты на пределе физических возможностей демонстрировали подготовку с учетом специфики служебно-боевого применения полицейского спецназа — выполняли упражнения на силу и выносливость, штурмовали здание, эвакуировали раненых, стреляли из различных видов оружия.