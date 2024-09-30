17:49:32 Понедельник, 30 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Офицер пензенского СОБРа успешно прошел испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа

12:13 | 30.09.2024 | Общество

Печать

Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. Боец специального отряда быстрого реагирования «Агат» управления Росгвардии по Пензенской области успешно прошел квалификационные испытания на право ношения знака отличия 1-й степени полицейского спецназа СОБР и ОМОН войск национальной гвардии, с которыми из 92 претендентов со всей страны справились пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Офицер пензенского СОБРа успешно прошел испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа

58.rosguard.gov.ru

Отмечается, что испытания проходили в три этапа в учебных центрах Центрального, Сибирского, Приволжского и Северо-Кавказского округов Росгвардии.

Сначала проверялось состояние здоровья кандидатов, а после они сдавали тесты по тактико-специальной, правовой, политической, огневой, топографической и физической подготовке.

В финальном этапе претенденты на пределе физических возможностей демонстрировали подготовку с учетом специфики служебно-боевого применения полицейского спецназа — выполняли упражнения на силу и выносливость, штурмовали здание, эвакуировали раненых, стреляли из различных видов оружия.

Читайте также
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Наталья Шалдаева назначена исполняющей полномочия главы Бессоновского района
Олег Мельниченко потребовал активизировать работу по уборке территорий в районах В Пензенской области приступили к уборке кукурузы на зерно
В Бековском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама