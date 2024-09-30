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Олег Мельниченко обратился к жителям по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией

14:12 | 30.09.2024 | Общество

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Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Олег Мельниченко обратился к жителям по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«30 сентября 2022 года миллионы наших братьев и сестер приняли судьбоносное решение. Ему предшествовали годы и десятилетия упорной борьбы за право исповедовать нашу общую веру, сохранять великую культуру, сберегать святую историческую память. Жители наших новых регионов проявили в этой борьбе мужество, стойкость и героизм», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что «сегодня вся Россия помогает восстанавливать территории Донбасса и Новороссии, освобожденные в ходе специальной военной операции».

«Вместе мы делаем все, чтобы наладить нормальную жизнь пострадавшего от неонацистов населения. Пензенская область оказывает помощь Пологовскому и Токмакскому районам Запорожской области. Наши специалисты восстановили порядка 40 общественно значимых объектов. В их числе — многоквартирные дома, школы, больницы, теплопункты, водопроводные сети, насосные станции. За ближайшие 5 лет предстоит отремонтировать еще более 50 объектов, которые были разрушены укрофашистами или находились в плачевном состоянии», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что «помогать своим — наш священный долг».

«Нас объединила с жителями новых регионов великая Россия. Мы трудимся и сражаемся за правое дело, за нашу жизнь и свободу, за победу и мир. Только вместе, помогая друг другу, мы сможем достичь этой цели. Победа будет за нами!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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