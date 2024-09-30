В Пензенской области введено временное ограничение на посещение лесов Общество

Пенза, 30 сентября 2024. PenzaNews. Ограничение на пребывание граждан на территории земель лесного фонда и проезд транспортных средств по ним введено в Пензенской области на 15 дней. Соответствующий приказ министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона опубликован на сайте ведомства в понедельник, 30 сентября.

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«По поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришата Алтынбаева сотрудники регионального Минлесхоза с лесничествами усилят патрулирование на землях лесного фонда в части выявления и пресечения нарушений лесного законодательства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что в Пензенской области преобладает V класс пожарной опасности в лесах, что создает высокую угрозу возникновения и распространения пожаров.

«Всего по состоянию на 30 сентября 2024 года было ликвидировано 40 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 23,58 га», — уточняется в тексте.