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Олег Мельниченко поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей

10:44 | 01.10.2024 | Общество

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Пенза, 1 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил ветеранов войны и труда, а также всех представителей старшего поколения с Днем пожилых людей.

Олег Мельниченко поздравил представителей старшего поколения с Днем пожилых людей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В нашей стране 1 октября объявлено Днем пожилых людей. Мы по праву гордимся вашими героическими ратными подвигами и славными трудовыми свершениям. Для всех нас вы — верные хранители духовно-нравственных традиций, яркий пример верности избранному делу и родному краю. И сегодня многие из вас принимают участие в общественной жизни региона, решении актуальных социально-экономических задач, поддерживают волонтерское движение», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«Земной поклон за добросовестный труд, активную гражданскую позицию, достойный вклад в развитие потенциала Пензенской области!» — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал представителям старшего поколения крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, долгих лет жизни и удачи во всех делах.

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