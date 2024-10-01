В Пензенской области выявлено 16 нарушений в сфере пассажирского транспорта на сумму более 1,6 млн. рублей Общество

Пенза, 1 октября 2024. PenzaNews. 16 нарушений норм административного законодательства в сфере пассажирского транспорта на сумму более 1,6 млн. рублей выявлено в Пензенской области в ходе проверок, проведенных региональным УФСБ совместно с территориальным отделом МТУ Ространснадзора по ПФО и УМВД.

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«УФСБ России по Пензенской области совместно с пензенским территориальным отделом МТУ Ространснадзора по ПФО и УМВД России по Пензенской области в период с 23 по 25 сентября 2024 года проведены проверки соблюдения требований действующего законодательства при оказании транспортных услуг перевозчиками на маршрутах городского пассажирского транспорта большого, среднего и малого класса. В рамках проведения мероприятий выявлено 16 нарушений норм административного законодательства в сфере транспорта на общую сумму более 1 млн. 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.